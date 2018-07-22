В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США

На территории РФ могут обнаружиться "незарегистрированные агенты" американских властей. Такое предупреждение прозвучало от первого зама постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Фото: Мария Бутина/Facebook.com

Рассуждая о ситуации с гражданкой РФ Марией Бутиной, он обратился к мысли: сможет ли Москва найти в своих "владениях" незарегистрированных агентов. Особенно, если будет придерживаться критериев, коими руководствуются США. Полянский пришел к выводу, что Россия обнаружит у себя сотни таких.

Далее он обратился к вопросам: что делать с ними и какой будет реакция Вашингтона, отмечает RT. Спикер предположил, что американская сторона мгновенно возопиет о санкциях.

Отметим, Мария Бутина обвиняется в Соединенных Штатах в том, что работала иностранным агентом, не имея регистрации. Россиянку ждет 15 лет лишения свободы.

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