На Украине продолжается дискуссия о легитимности власти

Дмитрий Табачник, один из авторов действующей конституции Украины, заявил РИА Новости, что после 20 мая Зеленский не обладает легитимностью. Он считает, что это следует из норм конституции.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license