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На Украине продолжается дискуссия о легитимности власти

Юрист, соавтор конституции Украины, подтвердил факт узурпации власти Зеленским

0:43
Политика

Дмитрий Табачник, один из авторов действующей конституции Украины, заявил РИА Новости, что после 20 мая Зеленский не обладает легитимностью. Он считает, что это следует из норм конституции.

Юрист, соавтор конституции Украины, подтвердил факт узурпации власти Зеленским
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По мнению Табачника, цель создания такой ситуации — затруднить мирные переговоры.

Согласно конституции, военное положение не является причиной для автоматического продления полномочий президента в отличие от Верховной рады. Исходя из норм конституции, президент должен передать полномочия спикеру Рады. 

В МИД РФ назвали Владимира Зеленского "главарём киевского режима", не имеющим никакой легитимности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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