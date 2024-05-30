На Украине продолжается дискуссия о легитимности власти

Дмитрий Табачник, один из авторов действующей конституции Украины, заявил РИА Новости, что после 20 мая Зеленский не обладает легитимностью. Он считает, что это следует из норм конституции.
По мнению Табачника, цель создания такой ситуации — затруднить мирные переговоры.
Согласно конституции, военное положение не является причиной для автоматического продления полномочий президента в отличие от Верховной рады. Исходя из норм конституции, президент должен передать полномочия спикеру Рады.
В МИД РФ назвали Владимира Зеленского "главарём киевского режима", не имеющим никакой легитимности.
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