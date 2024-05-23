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Депутат ГД Соболев призывает "искоренить коррупцию" из Минобороны

Навсегда искоренить коррупцию из Минобороны призвал депутат ГД

1:08
Политика

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Соболев высказался по поводу коррупции в Министерстве обороны России.

Навсегда искоренить коррупцию из Минобороны призвал депутат ГД
Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Политик считает, что "каленым железом нужно выжечь эту всю коррупционную составляющую, которую обнаружили в Минобороны". Для этого необходимо очень тщательно провести расследование.

"Это в интересах ВС РФ и в интересах всей безопасности страны", — приводит слова Соболева NewsInfo. Ru.

Парламентарий считает, что чиновников силового ведомства стали массово задерживать из-за того, что в должность вступил новый министр.

"Наверное, он решил проверить, провести аудит своими силами и так далее, нашел много неясных вопросов", — сказал Виктор Соболев.

По его словам, сейчас СК РФ ведется расследование. Скорее всего были обнаружены коррупционные составляющие в деятельности.

Ранее стало известно, что задержали начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Еще были задержаны несколько сотрудников Минобороны.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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