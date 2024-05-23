Депутат ГД Соболев призывает "искоренить коррупцию" из Минобороны

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Соболев высказался по поводу коррупции в Министерстве обороны России.
Политик считает, что "каленым железом нужно выжечь эту всю коррупционную составляющую, которую обнаружили в Минобороны". Для этого необходимо очень тщательно провести расследование.
"Это в интересах ВС РФ и в интересах всей безопасности страны", — приводит слова Соболева NewsInfo. Ru.
Парламентарий считает, что чиновников силового ведомства стали массово задерживать из-за того, что в должность вступил новый министр.
"Наверное, он решил проверить, провести аудит своими силами и так далее, нашел много неясных вопросов", — сказал Виктор Соболев.
По его словам, сейчас СК РФ ведется расследование. Скорее всего были обнаружены коррупционные составляющие в деятельности.
Ранее стало известно, что задержали начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Еще были задержаны несколько сотрудников Минобороны.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.