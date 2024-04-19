Трамп в соцсети раскритиковал Европу за слабую помощь Киеву

Экс-президент США Трамп призвал Европу "шевелиться"

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские государства на слабую помощь Киеву. Он призвал Европу начать "шевелиться".

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Почему Европа не может уравнять или сопоставить деньги, вложенные США, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране?…Шевелись, Европа!", — приводит слова Трампа РИА Новости, ссылаясь на его аккаунт в соцсети Truth Social.

По словам бывшего американского президента, США дали Киеву на "100 миллиардов долларов" больше, чем Европа. Трамп считает, что выживание Украины должно быть гораздо важнее для Европы, чем для Америки.

"Это полный беспорядок, вызванный… Джо Байденом и некомпетентными демократами, если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась!" — заключил Трамп.