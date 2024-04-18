Названы имена губернаторов, которые могут покинуть свои посты после инаугурации Президента РФ

Президент РФ провёл встречу с губернаторами, которым предстоит переизбрание

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин провел встречу с шестью из девятнадцати губернаторов, которым в сентябре предстоит переизбрание. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты политической ситуации в регионах.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вопрос о смене главы Башкирии был оставлен открытым, чтобы избежать впечатления о слабости перед оппозицией, сообщает издание "Акценты". Однако, в отношении глав Оренбургской и Курганской областей, Дениса Паслера и Вадима Шумкова, ситуация оказалось более однозначной. Оба губернатора получили критику за неудачное реагирование на наводнения и недостаточное общение с населением.

Планируются значительные кадровые изменения и в регионах, где в сентябре не намечаются выборы. Сергей Меликов и Максим Ликсутов могут быть перемещены на новые должности в структурах Минобороны и "РЖД" соответственно. Кроме того, также возможно уход с губернаторских постов Антона Алиханова, Владимира Солодова и Алексея Дюмина.