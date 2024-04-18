Страны G7 будут добиваться от России выплат за ущерб Украине, прежде чем отдадут замороженные активы

Страны "Большой семерки" раскрыли планы на замороженные российские активы

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны G7 намерены удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию за ущерб в рамках украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

"Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными", — указано в релизе по итогам встречи на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка.

Страны "семерки" приветствуют предложения ЕС о направлении доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Они также удовлетворены шагами Великобритании и США по остановке торговли российскими недрагоценными металлами на своих биржах.

Страны G7 планируют продолжить работу над всеми возможными способами использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины в соответствии с международным правом и национальными правовыми системами.