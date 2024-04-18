Страны G7 будут добиваться от России выплат за ущерб Украине, прежде чем отдадут замороженные активы

Страны G7 намерены удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию за ущерб в рамках украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.
"Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными", — указано в релизе по итогам встречи на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка.
Страны "семерки" приветствуют предложения ЕС о направлении доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Они также удовлетворены шагами Великобритании и США по остановке торговли российскими недрагоценными металлами на своих биржах.
Страны G7 планируют продолжить работу над всеми возможными способами использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины в соответствии с международным правом и национальными правовыми системами.