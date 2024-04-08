"Основанная на китайской мудрости": в России оценили китайский план по Украине

В МИД РФ считают реалистичным китайский план по Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский глава второго департамента стран СНГ МИД, Алексей Полищук, выразил мнение о том, что инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине является более реалистичной, по сравнению с предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулой мира".

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Полищук отметил, что подход Пекина основан на "китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному", что делает эту инициативу более осмысленной.

Ранее уже глава МИД России, Сергей Лавров, поддержал предложенный Китаем план по урегулированию ситуации на Украине.

В свою очередь председатель КНР, Си Цзиньпин, в ходе телефонного разговора с президентом США, Джо Байденом, также обсудил ситуацию вокруг Украины.