Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкармливаем гортензию весной
Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей
Ветеринары рассказали, как выгнать муху из уха собаки
Зеленский: Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи
Михаил Порватов: региональные власти должны создать программы страхования жилья
Состав с военной техникой ВС Франции через Швейцарию проследовал в Боснию и Герцеговину
Врач Гадзиян: вода с лимонным соком предотвратит образование камней в почках
NCC: до 76% упавших на Антарктиду метеоритов окажутся недоступными для исследований из-за глобального потепления
Выращиваем сладкие помидоры
"Основанная на китайской мудрости": в России оценили китайский план по Украине

В МИД РФ считают реалистичным китайский план по Украине

0:44
Политика

Российский глава второго департамента стран СНГ МИД, Алексей Полищук, выразил мнение о том, что инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине является более реалистичной, по сравнению с предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулой мира".

В МИД РФ считают реалистичным китайский план по Украине
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полищук отметил, что подход Пекина основан на "китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному", что делает эту инициативу более осмысленной.

Ранее уже глава МИД России, Сергей Лавров, поддержал предложенный Китаем план по урегулированию ситуации на Украине.

В свою очередь председатель КНР, Си Цзиньпин, в ходе телефонного разговора с президентом США, Джо Байденом, также обсудил ситуацию вокруг Украины.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Бьянка Цензори вышла в платье, напоминающем презерватив
Эльвира Набиуллина поведала о рисках снижения ключевой ставки
Посол Антонов: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России
Дастин Порье в соцсетях подтвердил, что намерен драться с Исламом Махачевым
Минобороны РФ: младший сержант Романов уничтожил гаубицу с экипажем ВСУ
Шелушение кожи рук: причины и советы по уходу
Топ-5 самых маленьких стран мира
Алла Пугачёва поддержала украинскую девочку
Кисло-сладкий соус для курицы: получается, как в азиатском ресторане
Nature Biotechnology: создана самоокрашивающаяся веганская кожа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников