Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Guardian: лётчика-предателя Кузьминова предостерегали от выезда в ЕС
WSJ: Макрон сообщил, что Франции не нужна помощь США в столкновении с Россией на Украине
Диетический салат из шпината с яблоками: жареные орехи придадут пикантности
The Guardian: Украина использует БПЛА для атак на территорию РФ в связи с невозможностью победы на поле боя
Эксперты ответили, зачем кошки топчут лапами
Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения
Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию
В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона
Александр Васильев отреагировал на новость о смерти актрисы Татьяны Конюховой
Политолог Сергей Латышев рассказал "Царьграду" о последней миссии Владимира Зеленского

Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского

2:22
Политика

Сергей Латышев — эксперт международник, кандидат исторических наук, рассказал в интервью "Царьграду", для какой цели Запад ничего не предпринимает против нелегитимного президента Украины.

Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно конституции Украины президент переизбирается каждые 5 лет. Выборы президента могут происходить как при отсутствии военного положения, так и при его наличии — оно касается только выборов в Верховную раду. Владимир Зеленский избрался президентом в марте 2019 года, поэтому не позднее 31 марта 2024 года должны были состояться новые выборы. Зеленский своим указом ввёл военное положение, и выборы президента проводить не стал. Однако никакого правового мандата на такие действия он не получал и даже не стал обращаться в конституционный суд. В связи с этим после 21 мая, когда по конституции должна была бы состояться инаугурация нового президента, правовой статус президента Зеленского будет несостоятельным. Проще говоря, Зеленский просто станет узурпатором, фактически нарушителем основного закона. Тем не менее Запад готов мириться с подобным положением.

Сергей Латышев предположил, что Зеленский, находясь ещё у власти, должен будет подписать условия перемирия с Россией, которые могут быть невыгодными для Украины и Запада, особенно после возможного успеха наступления российской армии. Эти условия, однако, на Западе будут считаться необязательными к исполнению в силу нелегитимности их подписанта от лица Киева.

"Ведь если Москва согласится после ожидаемого серьёзного поражения ВСУ на поле боя весной — летом этого года вести с ним переговоры о мире и даже что-то подписать, для Киева и стоящего за ним Запада этот документ ничего не будет значить. Ненастоящий президент его подписал! Не имел права!"

Таким образом, Сергей Латышев предупреждает о невозможности ведения переговоров с режимом Зеленского. 

Российское руководство пока не комментировало возможность и приемлемость переговоров с Украиной после 21 мая. Касательно переговоров с США, президент Владимир Путин всегда подчёркивал, что переговоры возможны, но вестись они должны по всему комплексу взаимных претензий, а не только по темам, выгодным для США. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
The Guardian: Украина использует БПЛА для атак на территорию РФ в связи с невозможностью победы на поле боя
Эксперты ответили, зачем кошки топчут лапами
Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения
Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию
Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского
В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона
Александр Васильев отреагировал на новость о смерти актрисы Татьяны Конюховой
Самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе был открыт в Италии
Три лучших фильма о людях с расстройствами аутистического спектра
Бьюти-план на каждый день: пять базовых шагов в уходе за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников