Политолог Сергей Латышев рассказал "Царьграду" о последней миссии Владимира Зеленского

Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского

2:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Сергей Латышев — эксперт международник, кандидат исторических наук, рассказал в интервью "Царьграду", для какой цели Запад ничего не предпринимает против нелегитимного президента Украины.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно конституции Украины президент переизбирается каждые 5 лет. Выборы президента могут происходить как при отсутствии военного положения, так и при его наличии — оно касается только выборов в Верховную раду. Владимир Зеленский избрался президентом в марте 2019 года, поэтому не позднее 31 марта 2024 года должны были состояться новые выборы. Зеленский своим указом ввёл военное положение, и выборы президента проводить не стал. Однако никакого правового мандата на такие действия он не получал и даже не стал обращаться в конституционный суд. В связи с этим после 21 мая, когда по конституции должна была бы состояться инаугурация нового президента, правовой статус президента Зеленского будет несостоятельным. Проще говоря, Зеленский просто станет узурпатором, фактически нарушителем основного закона. Тем не менее Запад готов мириться с подобным положением.

Сергей Латышев предположил, что Зеленский, находясь ещё у власти, должен будет подписать условия перемирия с Россией, которые могут быть невыгодными для Украины и Запада, особенно после возможного успеха наступления российской армии. Эти условия, однако, на Западе будут считаться необязательными к исполнению в силу нелегитимности их подписанта от лица Киева.

"Ведь если Москва согласится после ожидаемого серьёзного поражения ВСУ на поле боя весной — летом этого года вести с ним переговоры о мире и даже что-то подписать, для Киева и стоящего за ним Запада этот документ ничего не будет значить. Ненастоящий президент его подписал! Не имел права!"

Таким образом, Сергей Латышев предупреждает о невозможности ведения переговоров с режимом Зеленского.

Российское руководство пока не комментировало возможность и приемлемость переговоров с Украиной после 21 мая. Касательно переговоров с США, президент Владимир Путин всегда подчёркивал, что переговоры возможны, но вестись они должны по всему комплексу взаимных претензий, а не только по темам, выгодным для США.