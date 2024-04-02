Украина будет вне закона. Киев ответит за совершённые теракты

Захарова: "Брали ответственность за совершённые теракты и гордились этим"

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

У России есть неоспоримые доказательства преступлений киевского режима.

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Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Террористический удар по Крымскому мосту, убийство Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на публициста Захара Прилепина, теперь нападение и на "Крокус" — ко всему этому напрямую причастны спецслужбы Украины. И Россия требует от Киева немедленно арестовать и выдать всех террористов, кто совершал преступления в нашей стране, отметила дипломат.

"Россия начинает задействовать международно-правовую судебную систему. Почему? И это даже не про то, "почему". А, наверное, в большей степени, потому что это не просто назревало, это перезрело уже давно", — цитирует "Царьград" пришедшую к ним в студию Захарову.