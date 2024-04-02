Религиозность "украинцев" — это миф: неонацисты занялись святотатственным терроризмом

"Царьград": идеология украинства — это самый настоящий сатанизм

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Запад Украины в своё время в СССР меньше всего пострадал от советских антицерковных гонений.

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Это значит, "воцерковлённых" людей там должно быть больше. Однако кавычки в этом случае не случайны, убеждён член Межсоборного присутствия РПЦ, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Михаил Тюренков.

"Существует давний устойчивый миф о религиозности рекомых "украинцев". Мол, чем дальше на запад Южной Руси, тем более набожным является местное население. Но эта "воцерковлённость" очень часто сочетается с искусственно насаждённой в тех местах радикальной русофобией. Такая укронацистская "религиозность" нередко доходит до отречения от Христа, до неоязычества на грани, а зачастую и за гранью сатанизма", — отметил эксперт.

Как раз укронацистский сатанизм и представляет собой нынешний святотатственный терроризм, когда они закладывают взрывчатку в христианские святыни — иконы. Это богохульство чётко показывает, что идеология украинства — это не просто предательство христианства, не просто идея отречения от своих русских корней, но и самый настоящий сатанизм, подчеркнул Тюренков.

Стремительно развивающийся сатанизм киевского режима можно победить лишь единственным способом: возвратиться к доктрине триединства русского народа, и закрепить её законом, цитирует "Царьград" обозревателя.