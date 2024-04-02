"Это было бы очень правильно для всего русского мира": Харьков необходимо вернуть в состав России

Сенатор Цеков: Харьков, Одесса и Николаев — это российские города

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение о необходимости вернуть ряд городов Украины, включая Харьков, в состав России.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Харьков, как и Одесса, и Николаев — это наши российские города", — заявил сенатор.

В беседе с NEWS. ru он отметил, что в городах проживает большинство русских людей, и их возвращение в Российскую Федерацию было бы логичным шагом. Цеков подчеркнул, что единство русского народа придает ему силу, и возвращение указанных территорий в состав России "было бы очень правильным для всего русского мира".

Он также отметил, что события 1991 года разобщили Россию и Украину, и эти последствия ощущаются и по сей день. Он считает, что происходящая специальная военная операция способствует объединению народа. Сенатор подчеркнул, что чем больше городов вернется в состав России, тем лучше это будет для русского мира в целом.