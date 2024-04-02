Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение о необходимости вернуть ряд городов Украины, включая Харьков, в состав России.
"Харьков, как и Одесса, и Николаев — это наши российские города", — заявил сенатор.
В беседе с NEWS. ru он отметил, что в городах проживает большинство русских людей, и их возвращение в Российскую Федерацию было бы логичным шагом. Цеков подчеркнул, что единство русского народа придает ему силу, и возвращение указанных территорий в состав России "было бы очень правильным для всего русского мира".
Он также отметил, что события 1991 года разобщили Россию и Украину, и эти последствия ощущаются и по сей день. Он считает, что происходящая специальная военная операция способствует объединению народа. Сенатор подчеркнул, что чем больше городов вернется в состав России, тем лучше это будет для русского мира в целом.
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