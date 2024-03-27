Сальдо считает, что у Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал

Владимир Сальдо: Зеленский мог бы проиграть выборы и тем самым выбраться из собственной ловушки

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал что, по его мнению президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку событий из-за того, что не проиграл выборы.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"У Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал — назначить выборы и проиграть на них", — заявил Сальдо в интервью с РИА Новости.

Однако, по его словам, Зеленскому уж очень понравилось властвовать. Кроме того, у него возникло обманчивое ощущение своего величия. Сейчас же у него просто не осталось шанса.

Добавим, что выборы президента на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, их перенесли из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский же считает, что выборы "не ко времени".

Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщал, что полномочия Зеленского заканчиваются 21 мая.