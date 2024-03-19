"Никто не хочет воевать": Европейские страны столкнулись с кризисом численности армий

Страны Старого Света занялись стимулированием увеличения числа военнослужащих из-за оттока кадров из армий, передаёт Politico.
Причинами, по которым европейским государствам трудно удерживать военнослужащих, автор публикации назвал высокую конкуренцию со стороны частного сектора, низкую безработицу, популярность удалённой работы и тому подобное. Это вынуждает власти обсуждать новые стимулы для военных и призыв женщин.
Французский министр обороны Себастьян Лекорню призвал повысить военные пенсии, увеличить зарплаты, помочь в обеспечении жильем. Но условия службы всё равно не станут намного привлекательнее, так как солдатам приходится часто работать сверхурочно, проводить долгое время вдали от дома.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.