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"Никто не хочет воевать": Европейские страны столкнулись с кризисом численности армий

Politico: Франция и Германия озадачены привлечением солдат в армии

0:44
Политика

Страны Старого Света занялись стимулированием увеличения числа военнослужащих из-за оттока кадров из армий, передаёт Politico.

Politico: Франция и Германия озадачены привлечением солдат в армии
Фото: usafe.af.mil by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon is licensed under public domain

Причинами, по которым европейским государствам трудно удерживать военнослужащих, автор публикации назвал высокую конкуренцию со стороны частного сектора, низкую безработицу, популярность удалённой работы и тому подобное. Это вынуждает власти обсуждать новые стимулы для военных и призыв женщин.

Французский министр обороны Себастьян Лекорню призвал повысить военные пенсии, увеличить зарплаты, помочь в обеспечении жильем. Но условия службы всё равно не станут намного привлекательнее, так как солдатам приходится часто работать сверхурочно, проводить долгое время вдали от дома.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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