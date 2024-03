"Никто не хочет воевать": Европейские страны столкнулись с кризисом численности армий

Страны Старого Света занялись стимулированием увеличения числа военнослужащих из-за оттока кадров из армий, передаёт Politico.

Фото: usafe.af.mil by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon is licensed under public domain