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Отдельная библиотека с творчеством исполнителей-иноагентов может появиться в Яндекс.Музыке

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил создать отдельную библиотеку с треками иноагентов в Яндекс.Музыке

0:38
Политика

В Яндекс. Музыке может появиться библиотека с творчеством исполнителей, включенных в список иноагентов. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил создать отдельную библиотеку с треками иноагентов в Яндекс.Музыке
Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photo-of-black-headset-66JMudIjDTw by Alphacolor 13 duck58cth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он считает, что нужно обязательно помечать треки исполнителей-иноагентов, а также заблокировать им возможность извлекать доход от отечественных слушателей.

"Буду настаивать на организации отдельной "библиотеки" иноагентов", — написал политик в Telegram-канале.

Луговой отметил, что накопилось много вопросов к музыкальному сервису из-за того, что "Яндекс.Музыка" все еще является "местом прибыли" иноагентов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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