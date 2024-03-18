Отдельная библиотека с творчеством исполнителей-иноагентов может появиться в Яндекс.Музыке

В Яндекс. Музыке может появиться библиотека с творчеством исполнителей, включенных в список иноагентов. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.
Он считает, что нужно обязательно помечать треки исполнителей-иноагентов, а также заблокировать им возможность извлекать доход от отечественных слушателей.
"Буду настаивать на организации отдельной "библиотеки" иноагентов", — написал политик в Telegram-канале.
Луговой отметил, что накопилось много вопросов к музыкальному сервису из-за того, что "Яндекс.Музыка" все еще является "местом прибыли" иноагентов.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.