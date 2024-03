Подписанное в 1998 году соглашение с Украиной в России решили денонсировать

В России собираются денонсировать соглашение с Киевом об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Законопроект внесен в Госдуму, с ним можно ознакомиться на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license