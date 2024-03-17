Владимир Путин поблагодарил избирателей за поддержку

Владимир Путин обратился с речью к избирателям после победы

0:09 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Владимир Путин, практически выигравший выборы президента с огромным преимуществом, обратился к избирателям и членам своего избирательного штаба.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, оказанное ему. Он особо подчеркнул, что все граждане России являются соратниками, потомками тех, кто будучи из простых горожан и крестьян с оружием в руках защищал свою страну. Путин подчеркнул, что источником власти в России является народ, и потому его воля имеет приоритетное значение. Владимир Путин отметил, что впереди много работы и выразил пожелание, чтобы все члены его избирательного штаба продолжали работу на благо страны вместе с ним. Путин подчеркнул:

"Сделаю всё, что в моих странах, чтобы решить задачи, поставленные перед страной".

На данный момент Владимир Путин набирает более 87% голосов, и его победа не вызывает сомнений.