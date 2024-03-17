Владимир Путин, практически выигравший выборы президента с огромным преимуществом, обратился к избирателям и членам своего избирательного штаба.
Президент поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, оказанное ему. Он особо подчеркнул, что все граждане России являются соратниками, потомками тех, кто будучи из простых горожан и крестьян с оружием в руках защищал свою страну. Путин подчеркнул, что источником власти в России является народ, и потому его воля имеет приоритетное значение. Владимир Путин отметил, что впереди много работы и выразил пожелание, чтобы все члены его избирательного штаба продолжали работу на благо страны вместе с ним. Путин подчеркнул:
"Сделаю всё, что в моих странах, чтобы решить задачи, поставленные перед страной".
На данный момент Владимир Путин набирает более 87% голосов, и его победа не вызывает сомнений.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.