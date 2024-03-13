Маск посчитал разумным применение Россией ядерного оружия при угрозе

Маск признал правильность слов Путина о применении ядерного оружия

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на пост издания Zerohedge о высказываниях Владимира Путина о готовности Москвы использовать ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Конечно", — согласился с главой РФ предприниматель в соцсети Х*.

Его слова поддержали и другие интернет-пользователи. Они отметили, что именно поэтому страна производит подобный вид вооружения.

"Без шуток. Америка бы сделала то же самое, если бы Китай находился у её границ", — написал один из комментаторов.

Ранее российский лидер в беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым допустил, что Россия проведёт ядерные испытания в случае, если понадобятся такие ответные меры на агрессивные действия Запада.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.