Маск посчитал разумным применение Россией ядерного оружия при угрозе

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на пост издания Zerohedge о высказываниях Владимира Путина о готовности Москвы использовать ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передаёт РИА Новости.
"Конечно", — согласился с главой РФ предприниматель в соцсети Х*.
Его слова поддержали и другие интернет-пользователи. Они отметили, что именно поэтому страна производит подобный вид вооружения.
"Без шуток. Америка бы сделала то же самое, если бы Китай находился у её границ", — написал один из комментаторов.
Ранее российский лидер в беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым допустил, что Россия проведёт ядерные испытания в случае, если понадобятся такие ответные меры на агрессивные действия Запада.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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