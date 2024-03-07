Александр Асафов назвал условие, при котором Россия сможет проводить переговоры с Украиной

Политолог Асафов: решение о начале переговоров будет принимать не Украина

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Александр Асафов, который занимается политической аналитикой, заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией не состоятся, пока не будет выполнено условие. Он сказал, что до тех пор, пока негативные последствия от противостояния не превысят преимущества, мирные переговоры не начнутся.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Политический аналитик считает, что принимать решение о начале переговоров будут Америка или Англия, а не Украина, Германия или другие страны Запада. Политолог подчеркнул, что предоставление оружия Киеву странами Евросоюза может привести к их открытому столкновению с Россией. А такого желания нет ни у кого.

Асафов сказал, что Россия открыта к переговорам, но от других стран он этого не видит. Понимание необходимости переговоров и решимость их начать могут прийти к странам Запада после того, как расходы от украинского конфликта превзойдут пользу, которую он приносит.

Ранее было сказано, что канцлер Германии своими действиями на политической арене хочет подтолкнуть Киев к переговорам с Россией.