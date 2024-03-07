Александр Асафов, который занимается политической аналитикой, заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией не состоятся, пока не будет выполнено условие. Он сказал, что до тех пор, пока негативные последствия от противостояния не превысят преимущества, мирные переговоры не начнутся.
Политический аналитик считает, что принимать решение о начале переговоров будут Америка или Англия, а не Украина, Германия или другие страны Запада. Политолог подчеркнул, что предоставление оружия Киеву странами Евросоюза может привести к их открытому столкновению с Россией. А такого желания нет ни у кого.
Асафов сказал, что Россия открыта к переговорам, но от других стран он этого не видит. Понимание необходимости переговоров и решимость их начать могут прийти к странам Запада после того, как расходы от украинского конфликта превзойдут пользу, которую он приносит.
Ранее было сказано, что канцлер Германии своими действиями на политической арене хочет подтолкнуть Киев к переговорам с Россией.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.