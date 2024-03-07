Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 питомцев, которые будут разводить бардак
Россельхознадзор: в Оренбурге было обнаружено 33 тонны "фантомного" молока
Топ-5 странных блюд китайской кухни: такое точно стоит попробовать
Топ лучших упражнений на бицепс и трицепс
Верховная Рада хочет заставить анонимные Telegram-каналы платить налоги
История про кошку-клептоманку
Ольга Бузова встретилась с Давидом Манукяном: была яркая любовь
Эксперты разъяснили ответственность за мебель и технику в съёмной квартире
ГУР Украины отметило вклад наёмников в дело "обороны" Украины
Александр Асафов назвал условие, при котором Россия сможет проводить переговоры с Украиной

Политолог Асафов: решение о начале переговоров будет принимать не Украина

1:05
Политика

Александр Асафов, который занимается политической аналитикой, заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией не состоятся, пока не будет выполнено условие. Он сказал, что до тех пор, пока негативные последствия от противостояния не превысят преимущества, мирные переговоры не начнутся.

Политолог Асафов: решение о начале переговоров будет принимать не Украина
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Политический аналитик считает, что принимать решение о начале переговоров будут Америка или Англия, а не Украина, Германия или другие страны Запада. Политолог подчеркнул, что предоставление оружия Киеву странами Евросоюза может привести к их открытому столкновению с Россией. А такого желания нет ни у кого.

Асафов сказал, что Россия открыта к переговорам, но от других стран он этого не видит. Понимание необходимости переговоров и решимость их начать могут прийти к странам Запада после того, как расходы от украинского конфликта превзойдут пользу, которую он приносит.

Ранее было сказано, что канцлер Германии своими действиями на политической арене хочет подтолкнуть Киев к переговорам с Россией.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Последние материалы
Верховная Рада хочет заставить анонимные Telegram-каналы платить налоги
История про кошку-клептоманку
Ольга Бузова встретилась с Давидом Манукяном: была яркая любовь
Эксперты разъяснили ответственность за мебель и технику в съёмной квартире
ГУР Украины отметило вклад наёмников в дело "обороны" Украины
Садальский высказался о смерти режиссёра Римаса Туминаса: держал удар
МИД ФРГ рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Пленный солдат рассказал, что условия содержания в ВСУ оставляют желать лучшего
В Таиланде туристы начали экономить на питании
Бузова рассказала, какие чувства испытывает к Давиду Манукяну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников