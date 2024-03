Александр Асафов назвал условие, при котором Россия сможет проводить переговоры с Украиной

Your browser does not support the audio element.

Александр Асафов, который занимается политической аналитикой, заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией не состоятся, пока не будет выполнено условие. Он сказал, что до тех пор, пока негативные последствия от противостояния не превысят преимущества, мирные переговоры не начнутся.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International