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Главный соперник Дональда Трампа Никки Хейли объявила, что покидает президентскую гонку в США

Никки Хейли сообщила о выходе из президентской гонки в США

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Политика

Главный соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах Никки Хейли публично заявила 6 марта, что покидает президентскую гонку в США. Ее выступление в Чарлстоне, штат Южная Каролина, транслировал Fox News.

Никки Хейли сообщила о выходе из президентской гонки в США
Фото: flickr.com by South Carolina Governor Nikki R. Haley

"Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею", — заявила Хейли.

Тот шаг, который сделала бывший постпред США при ООН, сделал главным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Хейли собирается призвать Дональда Трампа на выборах заручиться поддержкой ее сторонников.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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