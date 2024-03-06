Главный соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах Никки Хейли публично заявила 6 марта, что покидает президентскую гонку в США. Ее выступление в Чарлстоне, штат Южная Каролина, транслировал Fox News.
"Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею", — заявила Хейли.
Тот шаг, который сделала бывший постпред США при ООН, сделал главным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии экс-главу Белого дома Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Хейли собирается призвать Дональда Трампа на выборах заручиться поддержкой ее сторонников.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.