Главный соперник Дональда Трампа Никки Хейли объявила, что покидает президентскую гонку в США

Никки Хейли сообщила о выходе из президентской гонки в США

0:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Главный соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах Никки Хейли публично заявила 6 марта, что покидает президентскую гонку в США. Ее выступление в Чарлстоне, штат Южная Каролина, транслировал Fox News.

Фото: flickr.com by South Carolina Governor Nikki R. Haley

"Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею", — заявила Хейли.

Тот шаг, который сделала бывший постпред США при ООН, сделал главным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Хейли собирается призвать Дональда Трампа на выборах заручиться поддержкой ее сторонников.