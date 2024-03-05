Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на передовой

Ермак и Салливан обсудили ситуацию на фронте и действия ВС Украины на передовой

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале сообщил, что он и помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан переговорили по поводу ситуацию на фронте и действиях ВСУ на передовой, передаёт РИА Новости.

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Он отметил потребность киевского режима в усилении системы ПВО, которая "остаётся чрезвычайно острой". В итоге Салливан пообещал продолжить вести диалог с конгрессменами для выделения украинским властям финансовой помощи.

До этого главком ВСУ Александр Сырский отчитался перед шефом Пентагона Ллойдом Остином о ситуации на фронте. Кроме того, представители Соединённых Штатов обсудили с украинскими коллегами изменения на "важнейших направлениях".