Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на передовой

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале сообщил, что он и помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан переговорили по поводу ситуацию на фронте и действиях ВСУ на передовой, передаёт РИА Новости.
Он отметил потребность киевского режима в усилении системы ПВО, которая "остаётся чрезвычайно острой". В итоге Салливан пообещал продолжить вести диалог с конгрессменами для выделения украинским властям финансовой помощи.
До этого главком ВСУ Александр Сырский отчитался перед шефом Пентагона Ллойдом Остином о ситуации на фронте. Кроме того, представители Соединённых Штатов обсудили с украинскими коллегами изменения на "важнейших направлениях".
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.