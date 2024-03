Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на передовой

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале сообщил, что он и помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан переговорили по поводу ситуацию на фронте и действиях ВСУ на передовой, передаёт РИА Новости.

