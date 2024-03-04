Дмитрий Медведев оценил шансы участвующих в предвыборной гонке в США "двух старых коней"

Медведев: В предвыборной гонке в США участвуют "два старых коня"

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание" сравнил главу США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа с двумя старыми конями, которые участвуют в предвыборной гонке, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

"Там есть не тёмная лошадка, а две старые лошади. Или два старых коня", — охарактеризовал кандидатов в американские лидеры политик.

Он отметил, что каждый кандидат может одержать победу, но если Трампа "окончательно законопатят в тюрьму", а Байден забудет об инаугурации, то избрать их не смогут. Дмитрий Анатольевич считает, что совершенно не важно, кто станет новым главой Белого дома. Российские власти готовы устанавливать продуктивные отношения с любым из них.