Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание" сравнил главу США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа с двумя старыми конями, которые участвуют в предвыборной гонке, передаёт РИА Новости.
"Там есть не тёмная лошадка, а две старые лошади. Или два старых коня", — охарактеризовал кандидатов в американские лидеры политик.
Он отметил, что каждый кандидат может одержать победу, но если Трампа "окончательно законопатят в тюрьму", а Байден забудет об инаугурации, то избрать их не смогут. Дмитрий Анатольевич считает, что совершенно не важно, кто станет новым главой Белого дома. Российские власти готовы устанавливать продуктивные отношения с любым из них.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.