"Пусть пытаются". Глава МИД РФ Лавров прокомментировал потуги Запада победить Россию на поле боя

Лавров предложил странам Запада победить Россию на поле боя

Западные страны постоянно говорят о необходимости победить Россию на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном форуме молодежи в Сочи.

"Пусть пытаются", - сказал министр.

Лавров прокомментировал предложения стран НАТО отправить войска на Украину. Военные альянса неофициально и так находятся там, отметил Лавров, назвав такую позицию Запада "не открытым забралом, а жульничеством".

Глава МИД добавил, что Запад издавна использует принцип "разделяй и властвуй", вмешиваясь в отношения России с ее соседями.

Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры бундесвера об атаках на Крым прямой вовлеченностью в конфликт на Украине.