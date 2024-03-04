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"Пусть пытаются". Глава МИД РФ Лавров прокомментировал потуги Запада победить Россию на поле боя

Лавров предложил странам Запада победить Россию на поле боя

Политика

Западные страны постоянно говорят о необходимости победить Россию на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном форуме молодежи в Сочи.

"Пусть пытаются", - сказал министр.

Лавров прокомментировал предложения стран НАТО отправить войска на Украину. Военные альянса неофициально и так находятся там, отметил Лавров, назвав такую позицию Запада "не открытым забралом, а жульничеством".  

Глава МИД добавил, что Запад издавна использует принцип "разделяй и властвуй", вмешиваясь в отношения России с ее соседями.

Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры бундесвера об атаках на Крым прямой вовлеченностью в конфликт на Украине.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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