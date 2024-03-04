Западные страны постоянно говорят о необходимости победить Россию на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном форуме молодежи в Сочи.
"Пусть пытаются", - сказал министр.
Лавров прокомментировал предложения стран НАТО отправить войска на Украину. Военные альянса неофициально и так находятся там, отметил Лавров, назвав такую позицию Запада "не открытым забралом, а жульничеством".
Глава МИД добавил, что Запад издавна использует принцип "разделяй и властвуй", вмешиваясь в отношения России с ее соседями.
Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры бундесвера об атаках на Крым прямой вовлеченностью в конфликт на Украине.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.