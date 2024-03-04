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За последние пять лет Россия предоставила помощь 30 государствам на сумму в 300 миллионов долларов

ФАО: российское зерно спасает Африку от голода

1:01
Политика

Бесплатные поставки зерна из России в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею внесли значительный вклад в борьбу с голодом в африканских странах, заявил директор российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков.

ФАО: российское зерно спасает Африку от голода
Фото: flickr.com by FMSC Distribution Partner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кобяков отметил эффективность взаимодействия с Всемирной продовольственной программой ООН. По его словам, за последние пять лет Россия предоставила помощь 30 государствам в разных регионах мира на сумму в 300 миллионов долларов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отчитался перед российским президентом Владимиром Путиным о завершении поставки в шесть африканских стран 200 тысяч тонн зерна в качестве безвозмездной продовольственной помощи. Глава Минсельхоза подчеркнул, что настолько масштабных гуманитарных акций в России еще не было.

По словам главы МИД Мали Абдулая Диопа, Россия держит слово, данное африканским странам.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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