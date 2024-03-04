Белорусская милиция разрабатывает методы противодействия на случай TikTok-революции в республике

МВД Белоруссии: "Следующая революция произойдет в TikTok"

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

МВД Белоруссии разрабатывает методы противодействия на случай TikTok-революции в республике, заявил в воскресенье в эфире телеканала СТВ заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

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По словам Казакевича, искусственный интеллект и нейросети приведут к тому, что "следующая революция будет революцией TikTok". Противодействовать технологиям можно только технологиями, подчеркнул он, в частности, активно разрабатывая собственные методы информационного противодействия, в том числе, в социальных сетях.

Помимо того, замминистра добавил, что в настоящее время в Белоруссии формируется система мониторинга общественной безопасности, которая позволяет круглые сутки отслеживать ситуацию, а также идентифицировать личность или транспортное средство. Система состоит из 35 тысяч камер, размещенных по всей стране.

Напомним, что сервис TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России с марта 2022 года в связи с законом о фейках против Вооружённых сил. В январе этого года в Минцифры сообщили, что возобновление полноценной работы TikTok в России пока не планируется.