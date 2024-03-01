Байден вновь оговорился: Президент США ошибочно пообещал гумпомощь по воздуху Украине, а не в сектор Газа

Джо Байден перепутал Украину с Газой, говоря об отправке гумпомощи

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский президент Джо Байден снова стал объектом обсуждений из-за своей оговорки, оказавшейся причиной недопонимания.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе своего выступления он заявил о намерении сбрасывать гуманитарную помощь украинцам с воздуха, но имел ввиду доставку гуманитарных грузов в Газу.

Оговорку лидер Америки допустил, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

Недавно опубликованное медицинское заключение терапевта Джозефа Байдена вызывает беспокойство в США относительно его здоровья и способности исполнять служебные обязанности. Содержание заключения подталкивает к обсуждению общего состояния президента и его готовности к руководству страной.