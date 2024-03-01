Американский президент Джо Байден снова стал объектом обсуждений из-за своей оговорки, оказавшейся причиной недопонимания.
В ходе своего выступления он заявил о намерении сбрасывать гуманитарную помощь украинцам с воздуха, но имел ввиду доставку гуманитарных грузов в Газу.
Оговорку лидер Америки допустил, выступая перед журналистами на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
Недавно опубликованное медицинское заключение терапевта Джозефа Байдена вызывает беспокойство в США относительно его здоровья и способности исполнять служебные обязанности. Содержание заключения подталкивает к обсуждению общего состояния президента и его готовности к руководству страной.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.