С этого года диплом об окончании школы в Латвии будут признавать без оценки по русскому языку

Работа над поправками к законопроекту, который позволит учащимся 9-х классов в этом году окончить школу без оценок по русскому языку и литературе, подходит к концу, сообщает агентство Ventas Balss со ссылкой на министра образования и науки Латвии Анду Чакша.
Теперь ученики смогут получить диплом об образовании несмотря на отсутствие этого предмета. Школам, в которых нет учителей по преподаванию русского как второго иностранного языка, будет предложено заключить договор на дистанционное обучение с другим учебным заведением.
Напомним, что в половине латвийских школ русский язык сейчас изучается как второй иностранный. Некоторые учебные заведения не предлагают альтернативу изучению русского языка из-за отсутствия педагогов.
Помимо того, министерство образования предлагает с 2026-2027 учебного года ввести один из официальных языков стран ЕС или Еврозоны в качестве второго иностранного языка. Русский язык в этом списке отсутствует.
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