Европарламент потребовал привлечь к ответственности политическое руководство России

Новая резолюция Европарламента о легитимности Путина

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в тексте которой прямо сказано, что Алексей Навальный * был убит, а ответственность за это несут российские власти, говорится в документе, опубликованном на сайте организации. По мнению депутатов, в данных обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности президента РФ Владимира Путина.

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Европарламент потребовал привлечь к ответственности политическое руководство России и ввести санкции против людей, причастных к уголовному преследованию Навального *, а также немедленно и без каких-либо условий освободить всех политических заключенных.

Помимо того, Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал государства ЕС поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы", а также сохранять действующие санкции против России и Белоруссии и расширять их. Кроме того, депутаты осудили страны, компании и отдельных лиц, которые помогают России обходить санкции, и отметили, что в ЕС за это должна быть введена уголовная ответственность.

Отметим, что резолюция является декларативным, а не юридически обязывающим документом.

* - Признан иноагентом, а также террористом и экстремистом на территории РФ.