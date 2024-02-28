Стратегическая инструкция: глава ДНР Пушилин высказался о предстоящем послании Владимира Путина

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, президент Владимир Путин в своём предстоящем послании Федеральному собранию обратится к актуальным вопросам, прежде всего, ориентируясь на ситуацию на мировой арене. Об этом эксперт высказался в беседе с Телеканалом "360".
Пушилин считает, что слова российского лидера будут значимыми как для представителей власти, так и для обычных граждан.
Глава ДНР уверен, что Путин затронет вопросы, касающиеся СВО и поддержки военнослужащих и их семей. Пушилин также не исключает, что президент страны не оставит без внимания социальные аспекты, включая поддержку учителей и медицинских специалистов. Пушилин рекомендует относиться к посланию Путина как к стратегической инструкции для дальнейших действий.
"Ровно так я лично буду её воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живём до следующего послания", — заключил глава ДНР.
Путин выступит с посланием с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.