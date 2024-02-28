Стратегическая инструкция: глава ДНР Пушилин высказался о предстоящем послании Владимира Путина

Глава ДНР Пушилин заявил, что послание Путина ФС будет инструкцией к дальнейшей жизни

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, президент Владимир Путин в своём предстоящем послании Федеральному собранию обратится к актуальным вопросам, прежде всего, ориентируясь на ситуацию на мировой арене. Об этом эксперт высказался в беседе с Телеканалом "360".

Фото: https://vestnickprimanich.ru/obrashhenie-glavy-doneckoj-narodnoj-respubliki-denisa-pushilina/

Пушилин считает, что слова российского лидера будут значимыми как для представителей власти, так и для обычных граждан.

Глава ДНР уверен, что Путин затронет вопросы, касающиеся СВО и поддержки военнослужащих и их семей. Пушилин также не исключает, что президент страны не оставит без внимания социальные аспекты, включая поддержку учителей и медицинских специалистов. Пушилин рекомендует относиться к посланию Путина как к стратегической инструкции для дальнейших действий.

"Ровно так я лично буду её воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живём до следующего послания", — заключил глава ДНР.

Путин выступит с посланием с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.