Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию увидят на больших уличных экранах в крупных городах РФ, сообщили в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР. Речь Путина будет транслироваться на дорожных электронных табло, фасадах бизнес-центров и торговых центров, а также жилых зданий.
По данным департамента по информационным технологиям и инновациям МАЕР, 29 февраля и 1 марта трансляцию смогут увидеть свыше 15 миллионов человек. Чтобы охватить как можно больше людей, основные заявления президента продолжат транслировать 2 и 3 марта. Всего за четыре дня будет охвачено 20 миллионов россиян, заявил генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
Трансляция организована с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной технологии Light burn. Также отмечается, что организаторы предприняли высочайшие меры безопасности.
Кроме того, послание российского лидера бесплатно покажут в 23 кинотеатрах в 20 городах России. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные показы являются нормальной практикой, так как кинотеатры транслируют прежде всего то, что востребовано аудиторией.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.