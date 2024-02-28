Послание Владимира Путина покажут на фасадах домов, БЦ, ТЦ и дорожных экранах Москвы и Подмосковья

Послание президента России увидят 20 миллионов человек

1:19 Your browser does not support the audio element. Россия

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию увидят на больших уличных экранах в крупных городах РФ, сообщили в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР. Речь Путина будет транслироваться на дорожных электронных табло, фасадах бизнес-центров и торговых центров, а также жилых зданий.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным департамента по информационным технологиям и инновациям МАЕР, 29 февраля и 1 марта трансляцию смогут увидеть свыше 15 миллионов человек. Чтобы охватить как можно больше людей, основные заявления президента продолжат транслировать 2 и 3 марта. Всего за четыре дня будет охвачено 20 миллионов россиян, заявил генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.

Трансляция организована с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной технологии Light burn. Также отмечается, что организаторы предприняли высочайшие меры безопасности.

Кроме того, послание российского лидера бесплатно покажут в 23 кинотеатрах в 20 городах России. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные показы являются нормальной практикой, так как кинотеатры транслируют прежде всего то, что востребовано аудиторией.