Медведев отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотники ударного типа

Дмитрий Медведев призвал обеспечить ВС РФ востребованными системами ПВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии поднял вопрос о необходимости усиления противовоздушной обороны страны за счет увеличения количества зенитных ракет.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License.

По его словам, по мере снабжения Украины новым вооружением, потребность в таких ракетах будет возрастать.

Медведев напомнил о заявленных планах Запада по поставке Украине различных самолетов и крылатых ракет большей дальности.

"О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему. Есть несколько специальных указаний на эту тему", - сказал Медведев.

Он также отметил, что украинская армия в последнее время активно использует беспилотники военного назначения.