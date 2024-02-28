Медведев отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали чаще использовать беспилотники ударного типа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии поднял вопрос о необходимости усиления противовоздушной обороны страны за счет увеличения количества зенитных ракет.
По его словам, по мере снабжения Украины новым вооружением, потребность в таких ракетах будет возрастать.
Медведев напомнил о заявленных планах Запада по поставке Украине различных самолетов и крылатых ракет большей дальности.
"О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему. Есть несколько специальных указаний на эту тему", - сказал Медведев.
Он также отметил, что украинская армия в последнее время активно использует беспилотники военного назначения.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.