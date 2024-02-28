Александар Вучич заявил, что из декларации саммита по Украине были исключены пункты, касающиеся противодействия России в регионе

Александр Вучич, президент Сербии, участвующий в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Тиране, высказал свои замечания по итоговой декларации этого мероприятия. Он подчеркнул, что в нее не включили пункты, связанные с противодействием России в регионе.
В течение предыдущего дня, ночи и утра продолжались обсуждения декларации, которую подписывали европейцы, украинцы и другие. Сербия не поддержала антироссийские тезисы, предложенные для итогового документа встречи.
"Тогда я заявил, что если большинство из вас видит это так, то давайте добавим и тех, чье негативное влияние видим мы, и когда они услышали, кого мы так воспринимаем, то убрали эту часть", — уточнил он.
Вучич заявил, что он настаивал на том, чтобы упомянутое негативное влияние России не было отражено в документе, с учетом военного нейтралитета Сербии. Это вызвало недоумение среди присутствующих, однако Вучич уверен в правильности своих действий, ведь Сербия должна придерживаться собственной декларации и позиции Совета национальной безопасности.
Вучич подчеркнул, что Сербия — единственная страна, которая не стремится присоединиться к НАТО, это и стало основой политики Белграда.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.