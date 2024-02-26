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Песков зявил, что Россия не получала никакой информации о проведении мирного саммита по вопросам Украины

Песков:Россию не приглашали на мирный саммит по Украине

0:58
Политика

Дмитрий Песков негативно отозвался на информацию о проведении саммита по вопросу Украины. Он поделился, что с Россией не связывались и не приглашали ее на саммит, а также назвал этот саммит смехотворным.

Песков:Россию не приглашали на мирный саммит по Украине
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мы неоднократно говорили, что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно" — огласил пресс-секретарь.

О просьбе Владимира Зеленского организовать саммит для того, чтобы обсудить украинскую "формулу мира", ранее заявляла президент Швейцарии Виола Ахмерд. И, согласно сообщению, на него Киев хочет созвать 160 стран.

Сообщается, что президент Украины допускает приглашение России на конференцию, но не для участия в ней, а для озвучивания принятого на ней решения.

Ранее Россия не единожды заявляли о готовности начать мирные переговоры, однако Киев отказывался их проводить, и даже ввел закон на запрет мирных переговоров.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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