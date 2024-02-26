Премьер-министр Грузии заявил о безвизовом режиме с Китаем

Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на заседании правительства, заявил, что Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии, сообщает портал Civil. Теперь граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней подряд без визы.

Фото: gov.ua by Кабинет министров Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам премьер-министра, это решение создаст новые возможности для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей между странами, и является еще одним важным практическим результатом Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в прошлом году. Кстати, граждане Китая пользуются безвизовым режимом с Грузией с сентября 2023 года.

Напомним, что Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. На январь 2024 года внешнеторговый оборот составил около 96,4 миллионов долларов.