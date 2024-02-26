"Сила народа": 30-летнее стратегическое партнерство США и Грузии — это пустые слова

Грузия сомневается в своих американских партнерах

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

30-летнее стратегическое партнерство США и Грузии — это пустые слова, заявили в общественном движении "Сила народа", сообщает Спутник.Грузия.

Фото: flickr.com by Jelger Groeneveld is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению депутатов, власти годами пускали пыль в глаза и называли стратегическим партнером государство, с которым до сих пор нет режима свободной торговли, активных торгово-экономических отношений, прямых авиарейсов или безвизового режима. Кроме того, из США в Грузию уже 30 лет почти не поступает никаких инвестиций, а 90% помощи идет фиктивным НПО, финансирующим оппозицию.

Но главная проблема, считают парламентарии, заключается в том, что американские интересы принципиально расходятся с национальными интересами Грузии. В американском понимании партнерство заключается не в тесном экономическом сотрудничестве и поддержке, а в поощрении радикализма и ЛГБТ-пропаганды в стране. И самое сложное, что основным источником псевдолиберальной пропаганды являются официальные западные структуры самого высокого уровня, заявили депутаты.

Движение "Сила народа" известно своей критикой американской политики. Движение было основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", вместе с которой входят в парламентское большинство. Примечательно, что основатель и лидер "Силы Народа" Созар Субари ранее возглавлял авторитетную неправительственную организацию "Институт свободы”, работал журналистом и был активным участником "Революции роз".