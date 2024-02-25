В Словакии напомнили, с чего начался конфликт на Украине

Фицо: Конфликт на Украине начался в 2014 году с разгула неонацистов

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях напомнил, что кризис в Незалежной начался в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", передаёт "Газета.Ru”.

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Он подчеркнул, что Москву обманывали, говоря, что НАТО не станет продвигаться на восток. Но в настоящее время дело дошло до того, что Украина может стать членом НАТО, что, по мнению политика, может послужить основанием для начала Третьей мировой войны.

Фицо считает, что две страны должны получить гарантии безопасности для начала мира, так как конфликт не имеет военного решения и приведёт лишь к гибели людей.

Ранее Фицо утверждал, что восстановление "железного занавеса" между РФ и Западом никому не поможет. По его мнению, Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских связях со всеми, кто в этом заинтересован.

До этого российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что начатая РФ два года назад спецоперация является попыткой завершить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.