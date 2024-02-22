В США расценили подарок Путина лидеру КНДР как нарушение санкций ООН

Офпред Госдепа США Мэттью Миллер выразил досаду, раскритиковав Москву за то, что презент президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушил санкции Совбеза ООН, передаёт РИА Новости.
В комментариях к передаче автомобиля Миллер высказал недоумение по поводу "роскошного автомобиля производства РФ" и подчеркнул, что даже без установленных рестрикций не стал бы искать авто премиум-класса в Российской Федерации. Он добавил, что если сведения о передаче Пхеньяну автомобиля — правда, то Москва нарушила резолюции Совбеза ООН, за которые сама и проголосовала.
Южная Корея раскритиковала Северную Корею за принятие подарка от российского лидера, так как с позиции Сеула, это противоречит резолюциям ООН. МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность этим фактом.
Кремль ранее проинформировал, что Aurus был передан лидеру КНДР в качестве подарка, потому что Ким Чен Ыну этот автомобиль очень понравился.
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