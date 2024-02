В США расценили подарок Путина лидеру КНДР как нарушение санкций ООН

Офпред Госдепа США Мэттью Миллер выразил досаду, раскритиковав Москву за то, что презент президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушил санкции Совбеза ООН, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0