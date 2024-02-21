Украинские социологи заявили о стремительном падении уровня поддержки Зеленского

КМИС: популярность Зеленского на Украине стремительно падает

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

За два месяца от главы киевского режима отвернулось столько же украинцев, сколько за последние полтора года. Об этом говорят показатели опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи связали это с усталостью населения и непопулярными решениями правительства, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В декабре 2023 года 54% жителей Незалежной считали, что государство выбрало правильный вектор развития, а в феврале таких людей стало уже 44%. Больше всего разочарованных президентом Украины в западных регионах страны — 55%.

Более всего доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному — 94% украинцев. Доверие к Зеленскому составляет 64%, а к главе ГУР Кириллу Буданову — 66%.

Украинским Фондом правовых инициатив (ФПИ) также был проведён опрос, который показал, что если бы выборы лидера страны были проведены в начале февраля, то в первом туре победу одержал бы Валерий Залужный с 38% голосов. За нынешнего президента проголосовали бы всего 16% респондентов.