Украинские социологи заявили о стремительном падении уровня поддержки Зеленского

За два месяца от главы киевского режима отвернулось столько же украинцев, сколько за последние полтора года. Об этом говорят показатели опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи связали это с усталостью населения и непопулярными решениями правительства, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International