За два месяца от главы киевского режима отвернулось столько же украинцев, сколько за последние полтора года. Об этом говорят показатели опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Социологи связали это с усталостью населения и непопулярными решениями правительства, передаёт РИА Новости.
В декабре 2023 года 54% жителей Незалежной считали, что государство выбрало правильный вектор развития, а в феврале таких людей стало уже 44%. Больше всего разочарованных президентом Украины в западных регионах страны — 55%.
Более всего доверяют бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному — 94% украинцев. Доверие к Зеленскому составляет 64%, а к главе ГУР Кириллу Буданову — 66%.
Украинским Фондом правовых инициатив (ФПИ) также был проведён опрос, который показал, что если бы выборы лидера страны были проведены в начале февраля, то в первом туре победу одержал бы Валерий Залужный с 38% голосов. За нынешнего президента проголосовали бы всего 16% респондентов.
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