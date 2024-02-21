"Только с Россией": Медведчук рассказал, как восстановить украинскую экономику

Медведчук: восстановить экономику Украины можно в сотрудничестве с Россией

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что восстановить экономику его родины можно только при поддержке Российской Федерации и стран СНГ, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 3.0

Он добавил, что только через стратегическое партнерство с нашей страной и бывшими союзными республиками Незалежная вернётся к благосостоянию и повысит уровень доходов населения. Оппозиционер напомнил, что экономика Украинской ССР была частью общего индустриального потенциала СССР. Она всегда была связана с РФ и другими союзными республиками, но не с Европой. Экс-депутат подчеркнул необходимость восстановления украинского экспорта и усиления производственных мощностей.

Он также отметил, что Украина уже потеряла свою государственность. Политик напомнил о госперевороте, случившемся 10 лет назад. Там снайперы из Грузии и Прибалтики, связанные с западными спецслужбами, стреляли по людям на майдане в целях провокации.

До этого во Всемирном банке проинформировали, что за минувший год стоимость восстановления украинской экономики возросла на 75 млрд долларов, до 486 млрд. По оценке экспертов, этот процесс займёт десятилетие.