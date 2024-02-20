Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа

Песков назвал хамскими и голословными заявления Юлии Навальной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Юлии Навальной в адрес руководства страны, которое якобы причастно к смерти её мужа Алексея Навального*. Об этом спикер Кремля заявил на сегодняшнем брифинге с журналистами.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как отметил Песков, российский лидер Владимир Путин не смотрел обращения вдовы Навального, которое было опубликовано накануне. А её слова о том, что тело оппозиционера не отдают родным из-за попыток скрыть следы отравления Навального, назвал голословными и хамскими.

В целом обращение Навальной к российскому руководству Песков оставил без реакции, так как женщина совсем недавно овдовела.

Также представитель Кремля прокомментировал несанкционированные акции по возложению цветов в память о Навальном в российских городах. Пресс-секретарь Путина указал, что полицейские, задерживая участников таких мероприятий, действуют согласно букве закона.

О смерти Алексея Навального стало известно 16 февраля. Как сообщили во ФСИН, заключённого выводили на прогулку по территории ямальской колонии, после которой он почувствовал недомогание. Почти сразу Навальный потерял сознание. Медики пытались его откачать, но безрезультатно. По факту смерти оппозиционера ведётся проверка.

Ранее сегодня глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, кому может быть выгодна смерть Навального, и назвал умершего оппозиционера молодым Борисом Ельциным, "только трезвым". Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

*Алексей Навальный — включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов