В Кремле анонсировали обращение президента Путина к Федеральному собранию

Кремль: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

В Кремле назвали дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Оно состоится 29 февраля.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Ежегодное послание будет озвучено в последний день месяца и через несколько дней со второй годовщины начала спецоперации на Украине. Заявление распространила пресс-служба российского лидера. Других подробностей не приводится.

В 2022 году Владимир Путин не выступал с посланием к ФС. Тогда глава государства заявлял, что отказ от мероприятия связан с высокой динамикой событий.

При этом в 2023 году послание состоялось. Оно прошло 21 февраля. Тогда президент выступал около 2 часов. Путин высказывался и об агрессии Запада в отношении России, и о социальной поддержке граждан, и о других важных для Москвы темах.

Напомним, сегодня утром стало известно, что президент Владимир Путин сделал подарок северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Как сообщала «Правда.ру» в своём материале, Путин вручил коллеге автомобиль российского производства.