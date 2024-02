Премиум-подарок: Путин вручил Ким Чен Ыну российский автомобиль

Глава РФ Владимир Путин подарил своему коллеге из КНДР Ким Чен Ыну авто отечественного производства, передаёт ЦТАК.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0