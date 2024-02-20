Премиум-подарок: Путин вручил Ким Чен Ыну российский автомобиль

Глава РФ Владимир Путин подарил своему коллеге из КНДР Ким Чен Ыну авто отечественного производства, передаёт ЦТАК.
Премиум-презент был также вручён сестре северокорейского лидера Ким Ё Чжон, а также секретарю ЦК ТПК Пак Чон Чхону. Ким Ё Чжон заявила, что этот подарок является доказательством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Она также передала слова благодарности российскому политику.
Напомним, во время визита в Россию в сентябре 2023 года главе КНДР показали автомобиль Aurus. В рамках осмотра космодрома "Восточный" лидеры двух стран сделали незапланированную остановку, во время которой Путин показывал коллеге вышеназванный автомобиль из своего кортежа и рассказал о его производстве.
Aurus — российская марка машин представительского и высшего класса. Ранее известная под проектными обозначениями "Единая модульная платформа" и "Кортеж".
Этот лимузин русского производства уже несколько лет находится в распоряжении президента России, который время от времени демонстрирует его зарубежным коллегам, вызывая у них интерес к этому автомобилю.
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