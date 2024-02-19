Президент Бразилии объявлен в Израиле персоной нон грата из-за сравнений Газы с Холокостом

Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата из-за сравнения военной операции в секторе Газа с холокостом, сообщает израильский телеканал I24.

Фото: flickr.com by Ricardo Stuckert/PR is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Каца, этим утром он вызвал посла Бразилии в мемориальный центр Холокоста Яд Вашем и заявил, что сравнения, сделанные президентом, являются антисемитскими, а также потребовал от да Силвы принести извинения за свои высказывания о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа.

Напомним, что вчера бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил это со зверствами Гитлера в отношении евреев. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал подобные заявления как "позорные".

Согласно дипломатической практике, "персона нон грата" - это лицо, нахождение которого на территории государства объявлено нежелательным.