Президент Бразилии объявлен в Израиле персоной нон грата из-за сравнений Газы с Холокостом

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата из-за сравнения военной операции в секторе Газа с холокостом, сообщает израильский телеканал I24.
По словам Каца, этим утром он вызвал посла Бразилии в мемориальный центр Холокоста Яд Вашем и заявил, что сравнения, сделанные президентом, являются антисемитскими, а также потребовал от да Силвы принести извинения за свои высказывания о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа.
Напомним, что вчера бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил это со зверствами Гитлера в отношении евреев. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал подобные заявления как "позорные".
Согласно дипломатической практике, "персона нон грата" - это лицо, нахождение которого на территории государства объявлено нежелательным.
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