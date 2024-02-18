Экс-постпред США при ООН: одобрить новый пакет помощи Украине и не отправлять своих военных

США: отправим Украине оружие вместо военных

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не посылать своих военнослужащих, заявила сегодня экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, сообщает ABC News.

Фото: twitter.com by U.S. Mission to the United Nations is licensed under Public Domain

По словам Хейли, конгрессмены лгут народу, говоря о необходимости выбора между Украиной, Израилем и безопасностью на границах США. В действительности же, считает Хейли, Вашингтон может сделать все это сразу.

Ранее, после оставления украинскими войсками Авдеевки, президент США Джо Байден призвал конгрессменов немедленно рассмотреть и принять законопроект о дополнительной военной помощи Украине. В беседе с журналистами Байден выразил уверенность, что ему удастся получить одобрение дополнительного финансирования Киева.

Напомним, что 4 месяца назад американская администрация направила в Конгресс запрос на бюджетные ассигнования в размере 100 млрд. долларов для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, палата представителей так и не проголосовала по законопроекту, и не планирует эти слушания до 28 февраля.