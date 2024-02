Экс-постпред США при ООН: одобрить новый пакет помощи Украине и не отправлять своих военных

США должны одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не посылать своих военнослужащих, заявила сегодня экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, сообщает ABC News.

Фото: twitter.com by U.S. Mission to the United Nations is licensed under Public Domain