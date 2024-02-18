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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет избираться на второй срок

Урсула фон дер Ляйен идет на второй срок

Политика

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена объявить о своем переизбрании на второй срок, сообщает Bild. По информации издания, это заявление она сделает завтра 19 февраля после заседания руководства Христианско-демократического союза в Берлине, куда направится после своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Урсула фон дер Ляйен идет на второй срок
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Последним шагом станет утверждение ее кандидатуры на конгрессе в Бухаресте 6-7 марта, сообщает портал Euractiv.

Вчера, выступая в Мюнхене, глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине, и заявила, что ЕС является уникальным проектом мира, построенным на принципах демократии, которому непосредственно угрожает Россия.

Ранее сообщалось о намерениях канцлера Германии Олафа Шольца помешать планам главы Еврокомиссии в связи с её позицией по отношению к России. Если в начале военных действий на территории Украины это находило понимание, то сейчас власти европейских государств выражают несогласие с таким подходом. Кроме того, в конце прошлого года канцлер ФРГ выступил против выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО в качестве преемника Йенса Столтенберга.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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