Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена объявить о своем переизбрании на второй срок, сообщает Bild. По информации издания, это заявление она сделает завтра 19 февраля после заседания руководства Христианско-демократического союза в Берлине, куда направится после своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Последним шагом станет утверждение ее кандидатуры на конгрессе в Бухаресте 6-7 марта, сообщает портал Euractiv.
Вчера, выступая в Мюнхене, глава ЕК призвала все страны Европы выбрать сторону в конфликте на Украине, и заявила, что ЕС является уникальным проектом мира, построенным на принципах демократии, которому непосредственно угрожает Россия.
Ранее сообщалось о намерениях канцлера Германии Олафа Шольца помешать планам главы Еврокомиссии в связи с её позицией по отношению к России. Если в начале военных действий на территории Украины это находило понимание, то сейчас власти европейских государств выражают несогласие с таким подходом. Кроме того, в конце прошлого года канцлер ФРГ выступил против выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО в качестве преемника Йенса Столтенберга.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.