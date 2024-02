Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет избираться на второй срок

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена объявить о своем переизбрании на второй срок, сообщает Bild. По информации издания, это заявление она сделает завтра 19 февраля после заседания руководства Христианско-демократического союза в Берлине, куда направится после своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic