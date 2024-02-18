Бессмысленная месть: Макгрегор рассказал о причинах атаки ВСУ на российские города

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США приказывают Украине атаковать территории России

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Стефана Гарднера заявил, что Вашингтон приказывает Зеленскому атаковать города России, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by BMG-2048 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"США приказывают применять любые ракеты, которые только могут предоставить Киеву, или беспилотные системы, чтобы нанести вред России", — отметил военный.

Он добавил, что это подобно бессмысленной мести, когда человек не в состоянии что-то получить, он желает это уничтожить.

ВСУ всё чаще атакуют центральные и приграничные территории Российской Федерации, применяя БПЛА и устраивая диверсии. Наиболее кровопролитными стали удары по Белгороду этой зимой, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, включая детей.