Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Стефана Гарднера заявил, что Вашингтон приказывает Зеленскому атаковать города России, передаёт РИА Новости.
"США приказывают применять любые ракеты, которые только могут предоставить Киеву, или беспилотные системы, чтобы нанести вред России", — отметил военный.
Он добавил, что это подобно бессмысленной мести, когда человек не в состоянии что-то получить, он желает это уничтожить.
ВСУ всё чаще атакуют центральные и приграничные территории Российской Федерации, применяя БПЛА и устраивая диверсии. Наиболее кровопролитными стали удары по Белгороду этой зимой, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, включая детей.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.