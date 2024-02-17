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Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ кадров, на которых он выглядит толще

Экс-президент США Трамп заявил, что он худее, чем на фотографиях враждебных СМИ

1:05
Политика

Бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал ретушированное изображение, а рядом выложил три других снимка, которые, по его мнению, правдиво отражают его физические параметры, передаёт РИА Новости.

Экс-президент США Трамп заявил, что он худее, чем на фотографиях враждебных СМИ
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На первом снимке отчетливо виден переваливающийся через брюки живот Трампа, на остальных фотографиях он заметно стройнее. Политик считает, что СМИ воспользовались искусственным интеллектом, чтобы создать фото, на которых он кажется толще, чем на самом деле.

"Это бессовестные люди, но всякий знает это", — написал он.

Стоит отметить, что рацион бизнесмена состоит в основном из пиццы, курицы, бургеров и фастфуда, а для перекусов он ест чипсы и сладкое печенье. С его ростом 190 см и весом 107-120 кг индекс массы тела составляет около 30, что указывает на лишний вес.

Трамп также проинформировал о своем намерении обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве с оценкой активов компании Trump Organization.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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