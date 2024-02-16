В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.
Первый зампостпред РФ при ООН, Дмитрий Полянский, при обсуждении этого события использовал необычное выражение - "рояль в кустах". Указав, что это выражение означает, когда человек пытается произвести впечатление на другого, "случайно" обнаружив пианино в кустах и начав играть.
"В русском языке для таких ситуаций есть выражение: "рояль в кустах". Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, "случайно" находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть", - написал Полянский.
Полянский заявил, что ему трудно верить в такие совпадения и подчеркнул, что никакой здравомыслящий человек не поверит, что власти РФ желали бы смерти Навального* так близко к президентским выборам.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.