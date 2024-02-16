Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeny Feldman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый зампостпред РФ при ООН, Дмитрий Полянский, при обсуждении этого события использовал необычное выражение - "рояль в кустах". Указав, что это выражение означает, когда человек пытается произвести впечатление на другого, "случайно" обнаружив пианино в кустах и начав играть.

"В русском языке для таких ситуаций есть выражение: "рояль в кустах". Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, "случайно" находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть", - написал Полянский.

Полянский заявил, что ему трудно верить в такие совпадения и подчеркнул, что никакой здравомыслящий человек не поверит, что власти РФ желали бы смерти Навального* так близко к президентским выборам.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.