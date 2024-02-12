Илон Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Владимира Путина цензурой

Бизнесмен Илон Маск возмутился ситуацией вокруг интервью президента РФ Путина в США

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Миллиардер-вольнодумец Илон Маск в своих соцсетях выразил возмущение информации, что по "приказу" главы Белого дома Джо Байдена Facebook* ввёл ограничения на своей платформе распространению интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Это безумный уровень цензуры!" — написал изобретатель.

Стоит отметить, что Илон Маск выполнил своё обещание Карлсону не блокировать его беседу с российским лидером, когда его опубликуют в социальной сети X**. В итоге количество просмотров видео там превысило 172 миллиона.

* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

** — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.