Илон Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Владимира Путина цензурой

Миллиардер-вольнодумец Илон Маск в своих соцсетях выразил возмущение информации, что по "приказу" главы Белого дома Джо Байдена Facebook* ввёл ограничения на своей платформе распространению интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, пишет РИА Новости.
"Это безумный уровень цензуры!" — написал изобретатель.
Стоит отметить, что Илон Маск выполнил своё обещание Карлсону не блокировать его беседу с российским лидером, когда его опубликуют в социальной сети X**. В итоге количество просмотров видео там превысило 172 миллиона.
* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
** — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.