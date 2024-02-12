Стало известно о секретном закрытом клубе банкиров Европы

Международный институт банковских исследований (IIEB) был создан в 1950 году. Участники этой закрытой организации собираются дважды в год. На мероприятиях присутствуют самые влиятельные банкиры Старого Света. Они обсуждают "деликатные темы по формированию глобальной политики". Хотя это мероприятие привлекает внимание многих, информация о его проведении долгое время была под негласным запретом.
Но недавно Financial Times опубликовало информацию о последней встрече, которая состоялась в конце октября 2023 года в престижном цюрихском отеле Dolder Grand. Мероприятие длилось три дня и собрало сорок самых властных представителей банковской отрасли Европы. Интересно, что у клуба IIEB нет официального сайта, а темы встреч и заседаний не фиксируются. Участникам также не рекомендуют делиться подробностями обсуждений
Известно, что в 2013 году в Петербурге прошло единственное собрание Международного института банковских исследований в Российской Федерации.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.