Стало известно о секретном закрытом клубе банкиров Европы

Your browser does not support the audio element.

Международный институт банковских исследований (IIEB) был создан в 1950 году. Участники этой закрытой организации собираются дважды в год. На мероприятиях присутствуют самые влиятельные банкиры Старого Света. Они обсуждают "деликатные темы по формированию глобальной политики". Хотя это мероприятие привлекает внимание многих, информация о его проведении долгое время была под негласным запретом.

Фото: commons.wikimedia.org by Roy Egloff is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository