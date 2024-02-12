Стало известно о секретном закрытом клубе банкиров Европы

FT рассказала о секретном клубе глав крупнейших банков Европы

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Международный институт банковских исследований (IIEB) был создан в 1950 году. Участники этой закрытой организации собираются дважды в год. На мероприятиях присутствуют самые влиятельные банкиры Старого Света. Они обсуждают "деликатные темы по формированию глобальной политики". Хотя это мероприятие привлекает внимание многих, информация о его проведении долгое время была под негласным запретом.

Фото: commons.wikimedia.org by Roy Egloff is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Но недавно Financial Times опубликовало информацию о последней встрече, которая состоялась в конце октября 2023 года в престижном цюрихском отеле Dolder Grand. Мероприятие длилось три дня и собрало сорок самых властных представителей банковской отрасли Европы. Интересно, что у клуба IIEB нет официального сайта, а темы встреч и заседаний не фиксируются. Участникам также не рекомендуют делиться подробностями обсуждений

Известно, что в 2013 году в Петербурге прошло единственное собрание Международного института банковских исследований в Российской Федерации.