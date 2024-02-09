Знаменитый журналист Такер Карлсон опубликовал новое видео, в котором рассказал о своём интервью с лидером РФ Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.
Бывший ведущий Fox News пробыл в Кремле примерно пять часов, прождав главу РФ два часа. Обозреватель отметил, что его поразила готовность политика решить украинский кризис мирным путем, и добавил, что получил развёрнутый ответ о предпосылках конфликта. Журналист назвал беседу содержательной и искренней, а Путин показался ему открытым и умным собеседником.
Количество просмотров нашумевшего интервью в социальной сети X* уже превысило 32 миллиона.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.