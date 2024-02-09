Такер Карлсон назвал Владимира Путина умным собеседником

Журналист Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом РФ Путиным

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Знаменитый журналист Такер Карлсон опубликовал новое видео, в котором рассказал о своём интервью с лидером РФ Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бывший ведущий Fox News пробыл в Кремле примерно пять часов, прождав главу РФ два часа. Обозреватель отметил, что его поразила готовность политика решить украинский кризис мирным путем, и добавил, что получил развёрнутый ответ о предпосылках конфликта. Журналист назвал беседу содержательной и искренней, а Путин показался ему открытым и умным собеседником.

Количество просмотров нашумевшего интервью в социальной сети X* уже превысило 32 миллиона.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.